Смертельна аварія сталася ввечері 6 червня на вулиці Ярослава Мудрого у Красилові

У неділю, 6 червня, на вулиці Ярослава Мудрого у Красилові сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з дорожнім огородженням загинув 32-річний мотоцикліст, його 20-річна пасажирка перебуває у лікарні. Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася 6 липня близько 22:20 на вулиці Ярослава Мудрого у Красилові. За даними слідства, 32-річний житель Хмельницького, водій мотоцикла Honda, врізався у дорожнє огородження.

«Мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці події. Його 20-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Красилівської багатопрофільної лікарні», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.