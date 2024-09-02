ДТП сталася 31 серпня на території Солобковецької громади

У суботу, 31 серпня, поблизу села Стріхівці Солобковецької громади зіткнулися легковик і вантажівка. У результаті аварії двоє людей загинули, а один чоловік постраждав. Про це повідомили 2 вересня у поліції області.

За даними слідства, 41-річний водій автомобіля Honda FR-V виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою під керуванням жителя Харківщини. Унаслідок ДТП водій легковика та його 22-річна пасажирка загинули на місці події. Водія вантажівки з травмами госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 статті 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).