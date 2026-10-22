Частину храму вдалося виявити через обміління Дністра та його приток

У Кам’янець-Подільському районі через зниження рівня води в Дністрі та його притоках став видимим фундамент церкви святого Івана Богослова в колишньому селі Кривчани. Населений пункт затопили під час будівництва Дністровської ГЕС. Про це в середу, 21 жовтня, повідомили на фейсбук-сторінці «Грушка – село-ворота до подільських міст».

«Через зниження рівня води в річці Жван став видимим кам’яний фундамент церкви святого Івана Богослова. Через 45 років ми вперше бачимо контури старої церкви давно зниклого села», – йдеться в дописі.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Знімки церкви опублікував фотограф «Української правди» Ельдар Сарахман:

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Храм на цьому місці стояв кілька століть поспіль. Після перебудов він був дерев’яним та мав хрещатий план (структура будівлі, за якої основа споруди утворює форму хреста – ред.). У клірових відомостях храм у селі Кривчани, приписаному до Лисківців, згадується з 1725 року.

Церква пережила 1930-ті роки, коли радянська влада масово знищувала релігійні споруди. Однак приблизно в 1960–1970-х роках храм закрили та переобладнали на склад.

Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років під час підготовки села до затоплення через будівництво Дністровської ГЕС дерев’яну церкву розібрали. Кам’яний фундамент залишився на місці та опинився під водою.