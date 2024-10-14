ДТП сталася 24 січня 2024 року на трасі Житомир — Чернівці в селі Міцівці Кам’янець-Подільського району

На Хмельниччині до п’яти з половиною років ув’язнення засудили винуватця ДТП, у якій загинула п’ятирічна дівчинка. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня 2024 року на трасі Житомир - Чернівці в селі Міцівці Кам’янець-Подільського району. 22-річний житель Івано-Франківської області, керуючи вантажівкою Mercedes-Benz, зіткнувся із автомобілем Volkswagen Golf, яким керував 37-річний житель села Стріхівці Солобковецької тергромади.

У результаті ДТП п’ятирічна донька водія Volkswagen Golf загинула на місці події. Його 37-річна дружина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

Слідчі поліції завершили розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) і передали матеріали до суду. Суд визнав водія вантажівки винним та засудив його до п’яти з половиною років ув’язнення.