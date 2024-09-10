Двоє жителів Чернівецької області незаконно спіймали 92 кг риби

У вівторок, 10 вересня, правоохоронці виявили на річці Дністер двох чоловіків на човні, які здійснювали незаконний вилов риби. Суму збитків від їхніх дій оцінюють у майже 800 тис. грн. Про це повідомили у рибоохоронному патрулі Хмельницької області.

За даними інспекторів, порушники риболовили між селом Устя Хмельницької області та селом Вороновиця Чернівецької області. Чоловіки спіймали трьома сітками 92 кг риби, серед якої були: вирезуби причорноморські, що занесені до Червоної книги України, лящі, судаки, плітки, а також карасі, соми та рибці.

«Сума збитку, завданого рибному господарству України, складає 792 512 грн», – зазначають у рибоохоронному патрулі.

На місці події слідчо-оперативна група задокументувала злочин і відкрила кримінальне провадження за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, точний розмір якого встановить суд.