Смертельна аварія сталася на вулиці Центральній в селі Шаровечка Хмельницького району

На Хмельниччині поліцейські розшукали 18-річного мотоцикліста, який збив на смерть 11-річного школяра на електросамокаті та втік. За скоєне винуватцю ДТП загрожує до восьми років тюрми. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася у неділю, 13 квітня, близько 13:50 на вулиці Центральній в селі Шаровечка Хмельницького району. За даними слідства, 18-річний водій мотоцикла Loncin збив 11-річного хлопчика, який їхав на електросамокаті. Дитина від отриманих травм померла на місці.

«Водій мотоцикла залишив місце події, та поліцейські оперативно його розшукали і затримали. Транспортний засіб з характерними для ДТП пошкодженнями вилучили», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.