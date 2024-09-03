Полонський районний суд виніс вирок солдату ЗСУ за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений без відома керівництва поїхав додому, де протягом п’яти місяців проводив час на власний розсуд. За це йому призначили 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 30 серпня, у грудні 2023 року солдат ЗСУ Ярослав С. самовільно залишив військову частину і поїхав додому, де проводив час на власний розсуд. 7 травня 2024 року обвинувачений самостійно прийшов до місцевого відділення поліції й повідомив про свій злочин.

У суді військовослужбовець свою вину визнав, але не назвав причину втечі. Він зазначив, що має намір знову проходити службу та брати участь у бойових діях.

Відомо, що Ярослав С. – уродженець села Гориньград-1 Рівненського району. Згідно з матеріалами судової справи, чоловік виконував бойові завдання на фронті та отримав поранення.

Суддя Анатолій Горщар визнав солдата винним за ч.5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначив 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.