Поліцейскі знайшли дитину у квартирі пʼяного мешканця Старокостантинова

Мешканка Старокостянтинова завила поліції про зникнення 4-місячного сина. Пізніше зʼясувалося, що пʼяна жінка забула немовля у гостях. Наразі хлопчик перебуває у лікарні. Про це повідомила 9 квітня пресслужба поліції Хмельницької області.

За даними слідства, близько опівночі 5 квітня в поліцію зателефонувала 26-річна мешканка одного з сіл Старокостянтинівської громади й повідомила про зникнення її 4-місячного сина. Пʼяна жінка розповіла, що вона разом із немовлям їздила в гості до знайомого у місто. Після застілля вона поїхала назад у село, а дитину забула в чужій квартирі.

Правоохоронці виїхали з перевіркою за вказаною адресою.

«4-місячний малюк голосно плакав. Власник квартири, будучи у нетверезому стані, не знав, що робити. Поліцейські спільно з соцпрацівниками вилучили хлопчика та доправили в лікарню», – зазначають у поліції.

Слідчі склали на жінку адмінпротокол за невиконання батьківських обов’язків. Надалі дитиною опікуватимуться соціальні служби. Відомо, що у 29-річної підозрюваної два роки тому забрали трьох старших дітей. Вона зловживає алкоголем і не виконує батьківських обов’язків.