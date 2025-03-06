Аварія сталася 18 вересня 2023 року в селищі Летичів

Летичівський районний суд виніс вирок 40-річному водію Hyundai Sonata, який пʼяним спричинив ДТП. Обвинувачений збив 20-річну військову та втік з місця події. За скоєне чоловіку призначили шість років тюрми. Про це повідомила 6 березня пресслужба прокуратури області.

Аварія сталася 18 вересня 2023 року в селищі Летичів. За даними слідства, 40-річний водій Hyundai Sonata збив 20-річну пішохідку й втік з місця події. Врятувати потерпілу вдалося завдяки місцевій жительці, яка почула шум за вікном і вчасно викликала «швидку».

«Потерпілою є 20-річна військовослужбовиця, яка перед трагедією повернулась з передової та перебувала у відпустці. Вона продовжує проходити тривалу реабілітацію», – зазначають у прокуратурі.

Винуватця аварії згодом розшукали, рівень алкоголю у його крові перевищував норму у девʼять разів.

Суд призначив водію Hyundai Sonata шість років тюрми, а також зобовʼязав компенсувати потерлій 871 тис. грн майнової та моральної шкоди. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.