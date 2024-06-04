У місті Полонне 14 червня 2023 року сталася смертельна ДТП

Полонський районний суд виніс вирок водію Ford Fusion, який збив на смерть 19-річного мотоцикліста. Обвинуваченому призначили 5 років тюрми, а також зобов’язали сплатити матері загиблого майже 400 тис. грн моральної компенсації. Про це 4 червня повідомила прес-служба поліції Хмельниччини.

Аварія у місті Полонне сталася 14 червня 2023 року. За даними слідства, водій автомобіля Ford Fusion зіткнувся з мотоциклом Honda під керуванням 19-річного місцевого жителя.

«У результаті ДТП мотоцикліст отримав численні травми та був госпіталізований до лікарні, де 26 червня помер», – зазначають правоохоронці.

Суд визнав водія Ford Fusion винним за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) ККУ й призначив 5 років позбавлення волі. Крім того, обвинувачений має заплатити матері загиблого майже 400 тис. грн моральної компенсації. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.