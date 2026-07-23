Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі

На Хмельниччині СБУ затримала російського агента, який готував новий удар Росії по оборонних заводах та логістичних базах на заході України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у четвер, 23 липня.

За даними слідства, росіяни через телеграм-канали завербували місцевого рецидивіста, який раніше відбував покарання за вчинення наркозлочинів. Гроші, які йому пообіцяли російські агенти, чоловік потребував для купівлі собі наркотиків.

«Зловмисник готував координати для нової серії ракетних та дронових атак РФ по західному регіону України. Серед основних «цілей», які коригувальнику доручив розвідати ворог, були підприємства оборонно-промислового комплексу та логістичні центри українських захисників», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Українські спецслужби завчасно викрили плани росіян та затримали агента, коли той проводив дорозвідку поблизу одного зі стратегічних обʼєктів. Під час обшуку в нього виявили телефон із доказами роботи на росіян.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.