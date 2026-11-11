Скульптуру створили у 1910 році та розмістили на фасаді бічної вежі храму з боку вул. Городоцької

У Львові повністю відреставрували скульптуру святої Єлизавети на храмі св. Ольги і Єлизавети. Фахівці очистили фігуру від багаторічних нашарувань бруду та відтворили втрачені голову й кисть. Про завершення реставрації у середу, 11 листопада, повідомив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

Скульптуру створили у 1910 році та розмістили на фасаді бічної вежі храму з боку вул. Городоцької. Під час бомбардування Львова 1 вересня 1939 року фігура втратила голову й кисть.

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Під час реставрації фахівці делікатно очистили скульптуру, зберігши оригінальне кам’яне різьблення, а також реконструювали відсутні частини та встановили їх на місце.

«Цікава деталь: реставратори орієнтувалися на портретну схожість з імператрицею Єлизаветою (Сісі), дружиною Франца Йосифа. Бо ж саме на її памʼять було збудовано цей величний храм», – написав Євген Бойко.

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Усі фото Маріанни Мороз

Роботи виконали фахівці Львівського фахового коледжу імені Івана Труша. Відновлення координував Офіс охорони культурної спадщини. Автором реставраційного завдання був архітектор Юрій Дубик, а програму робіт підготував Юліан-Теодор Оробець. Проєкт профінансували благодійники та громада храму.