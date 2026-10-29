На заводі «Індар» змінили директора

На заводі «Індар» у Києві, який виробляє інсулін, змінили керівника. Під час передачі справ представники Фонду державного майна виявили відсутність 27 жорстких дисків із серверів підприємства. Згодом їх знайшли в багажнику службового автомобіля. На місце викликали поліцію. Про це 29 жовтня повідомив голова Фонду держмайна України Дмитро Наталуха.

За його словами, 27 жовтня наглядова рада «Індару» ухвалила рішення змінити керівника підприємства. Нового директора мали представити колективу вранці 29 жовтня. Однак напередодні ввечері, як стверджує Наталуха, представники Фонду отримали інформацію про можливе вивезення документів і носіїв інформації із заводу.

Тоді голова ФДМУ разом із представниками Фонду та новим керівником приїхав на підприємство. Там, за його словами, виявили, що із серверів зникли 27 жорстких дисків. Їх знайшли в коробці в багажнику службового автомобіля, припаркованого в місці, яке не охоплювали камери спостереження.

Наталуха також заявив, що попередня директорка перебувала на території заводу та продовжувала давати вказівки працівникам. За його словами, вона намагалася винести пакет документів, який назвала «історією хвороби батька». Як стверджує голова ФДМУ, у пакеті були судові документи щодо підсанкційного та арештованого майна.

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За словами Наталухи, події на підприємстві документувала слідчо-оперативна група Національної поліції. До першої години ночі представники Фонду, нове керівництво та правоохоронці опечатували ключові кабінети.

Голова ФДМУ заявив, що нове керівництво має відновити контроль над документацією, бухгалтерією, цифровими підписами та іншими активами підприємства. Також Фонд планує провести аудит діяльності заводу за останні десять років.

Що відомо про завод «Індар»?

«Індар» – український виробник інсуліну повного циклу. Понад 70% акцій підприємства належать державі. За словами Дмитра Наталухи, попри контрольний пакет акцій, держава впродовж багатьох років фактично не контролювала діяльність заводу. Він також заявив, що попереднє керівництво через судові процеси домоглося обмежень, які перешкоджали продажу державної частки через відкритий аукціон.

У червні цього року Фонд держмайна оскаржив відповідну юридичну схему. За словами Наталухи, це дозволило повернути можливість прозорої приватизації державного пакета акцій. Надалі Фонд планує стабілізувати роботу підприємства, провести аудит і знайти інвестора для розвитку виробництва. Заяви очільника ФДМУ щодо можливих дій попереднього керівництва та обставин зникнення дисків налалі перевірять правоохоронці.