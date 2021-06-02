14 туристів загинули внаслідок обриву на канатній дорозі в Італії 23 травня

Італійські слідчі з'ясували, що на канатній дорозі, де нещодавно загинули 14 людей, гальма були несправними щонайменше протягом останніх 7 років. Про це пише агенція ANSA.

Прокурори отримали відео, датовані 2014-2018 роками, де видно, що вже тоді на канатній дорозі використовували спеціальні затиски в аварійних гальмах. Через те, що гальма були несправні, такі затиски мали попереджувати збої та зупинки на канатній дорозі.

Ці кадри правоохоронцям надіслав німецький телеканал ZDF, який своєю чергою, отримав їх від чоловіка на ім'я Майкл Мейєр, котрий заявив, що зафільмував канатну дорогу тричі – у 2014, 2016 та 2018 роках. Тепер слідчі мають з'ясувати, чи справді керівництво канатної дороги щонайменше 7 років «заплющувало очі» на несправні гальма.

Раніше правоохоронці вже затримали власника, директора та керівника відділу компанії, яка керувала канатною дорогою у місті Стреза. Згодом суд відправив їх під домашній арешт.

Нагадаємо, що на півночі Італії 23 травня внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі загинули 14 людей. Через неспрацювання гальм у момент падіння вона рухалася зі швидкістю 100 км/год. Коли вона розбилася, на борту перебували пʼять сімей.

Канатна дорога у Стрезі з'єднує берег озера Маджоре й гірську місцевість у регіоні П'ємонт. Її побудували ще в 1970 році. Подорож триває орієнтовно 20 хвилин і розділена на дві частини. Загальна довжина канатної дороги становить майже 1,5 кілометра.

Протягом 2014-2016 років дорогу закривали для капітального ремонту. Канатна дорога почала функціонувати з 24 квітня 2021 року після послаблення коронавірусних обмежень.