На Київщині до 5 років в’язниці засудили чоловіка, який викрав людину і помістив її в труну

СуспільствоОлег Костюк, 9 січня6370

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Суд засудив 46-річного чоловіка, який у 2015 році викрав людину і помістив її в труну, до п'яти років в'язниці. Про це повідомляється на сайті прокуратури Київської області.

«Завдяки підтримці державного звинувачення Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури 46-річного чоловіка, який викрав людину і помістив її в труну, засудили до п'яти років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 (викрадення і позбавлення волі людини за попередньою змовою групою осіб) КК України.

У квітні 2015 року зловмисник разом з двома спільниками під'їхали на автомобілі до будинку потерпілого і, застосовуючи фізичну силу, силою помістили його в автомобіль і разом з потерпілим вирушили до місця проживання обвинуваченого.

Приїхавши до вказаного місця, зловмисники завели чоловіка в гараж і помістили його в труну, забивши кришку цвяхами, де його незаконно утримували.

Надалі викрадачі планували вимагати за звільнення потерпілого гроші, але йому того ж дня вдалося самостійно звільнитися і повідомити про інцидент правоохоронцям.

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