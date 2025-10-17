Підозрюваного затримали під час одержання другої частини хабаря

У Київській області затримали керівника громадської організації, який вимагав 1,4 млн грн хабаря від командира військової частини за начебто вплив на виділення грошей для закупівлі безпілотників. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора 17 жовтня.

За даними слідства, у межах субвенції місцевих органів влади одна із військових частин Бориспільського району отримала 2,4 млн грн для закупівлі безпілотних літальних апаратів.

Згодом до командира частини звернувся керівник однієї з громадських організацій, який назвався посередником. Він стверджував, що саме завдяки його «впливу» місцева влада виділила ці гроші, і вимагав 1,4 млн грн хабаря, що становило частину вже отриманого фінансування.

Окрім того, чоловік підбурював військовослужбовця розділити між собою гроші, перераховані на закупівлю дронів, а техніку списати як втрачену під час бойових дій.

У вересні 2025 року підозрюваний отримав першу частину хабаря у розмірі 100 тис. грн.

Уже 15 жовтня його затримали під час одержання ще 31 тис. доларів.

Наразі йому повідомили про підозру за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, а також підбурювання до розтрати бюджетних коштів (ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

За вчинене керівнику ГО загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.