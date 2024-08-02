57-річному чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення

У Білій Церкві нетверезий 57-річний чоловік під час сварки кинув гранату в дружину та сина, унаслідок чого жінка загинула, а їхній 36-річний син зазнав осколкових поранень. Про це у п’ятницю, 2 серпня, повідомили у пресслужбах Київської обласної прокуратури та поліції Київщини.

Правоохоронці розповіли, що випадок стався кілька днів тому. 57-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння прийшов до будинку, де окремо проживали його дружина із сином. У результаті суперечки, через ревнощі, чоловік дістав гранату «РГД-5» і кинув її на підлогу.

Унаслідок вибуху усі члени сім’ї отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення (Фото поліції Київської області)

Унаслідок вибуху усі члени сім’ї отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення різних частин тіла. Дружина підозрюваного померла в реанімації. 36-річний син перебуває у лікарні у стабільному стані.

Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО. Слідчі повідомили 57-річному чоловіку про підозру, за фактами замаху на вбивство та незаконного поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.