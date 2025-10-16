Чоловіка затримали на буковинській митниці

На Буковині на пункті пропуску «Порубне – Сірет» працівники митниці виявили чоловіка всередині вантажівки, яка везла підгузки. Фура прямувала з Туреччини в Україну. Про це повідомили у фейсбуці Державної митної служби.

За інформацією відомства, під час звичайного огляду чоловіка не помітили, однак під час перевірки вантажівки на сканері на моніторі комп’ютера показало силует, схожий на людину.

Коли митники з прикордонниками зазирнула в авто, то у вантажному відділенні серед підгузків виявили чоловіка. Ймовірно, громадянина Сирії.

«Наразі представники Державної прикордонної служби проводять подальші дії, відповідно до своєї компетенції», – йдеться у дописі. Також з’ясовують, з якою метою сирієць намагався потрапити в Україну.