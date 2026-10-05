Через інцидент рух через пункт пропуску в напрямку з Молдови до України тимчасово зупинили

В понеділок, 5 жовтня, Росія атакувала пункт пропуску «Паланка» на кордоні з Молдовою – боєприпас влучив у рейсовий автобус. Про це повідомив молдавський новинний портал Noi.md.

Роботу пункту пропуску «Паланка – Маяки – Удобне» на кордоні Молдови та України тимчасово призупинили після падіння снаряда неподалік від прикордонної інфраструктури.

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За попередніми даними, інцидент стався близько 09:38. Снаряд упав неподалік пункту пропуску, після чого рикошетом влучив у рейсовий автобус, який перебував біля шлагбаума. Окрім автобуса, пошкоджень зазнала одна з контрольних кабін. Один зі співробітників Прикордонної поліції Молдови отримав легкі поранення. Інших постраждалих, за попередніми даними, немає.

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Через інцидент рух через пункт пропуску в напрямку з Молдови до України тимчасово зупинили. Правоохоронці та інші компетентні служби встановлюють обставини падіння снаряда та його походження.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі для РБК-Україна підтвердив, що КПП перекритий.

«Пропускні операції на цьому напрямку зараз тимчасово не здійснюються», – розповів він.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня російські війська атакували безпілотниками міжнародний пункт пропуску «Старокозаче» на Одещині, який сполучає Україну з Молдовою. Унаслідок удару загинули та постраждали цивільні, які перебували поблизу пункту пропуску.