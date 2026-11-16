Вартість елітного алкоголю оцінюють

Закарпатські митники знайшли у вантажівці 40-річного жителя Львівщини 142 пляшки вина відомих торгових марок. Водій сказав, що знайшов елітний алкоголь на смітнику поблизу заводу в Італії, який вже не працює.

Як розповіли у Закарпатській митниці в понеділок, 16 листопада, інцидент стався на посту «Дякове». Водій віз кондитерські вироби, сантехніку, трикотаж та побутові товари. Під час огляду вантажного відсіку з-поміж них виявили партію італійського вина.

«Загалом митники нарахували 142 пляшки італійського вина різного асортименту відомих торгових марок: Sammarco Rosso Scialletti, Cantina Produttori Cormons Vino della Pace, Scialletti Donna Ester Montepulciano d’Abruzzo DOC, Scialletti Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG, Scialletti Sammarco Rosso», – зазначили в митниці.

Найстаріша пляшка вина була датована 1932 роком, ще чотири – 1939 роком.

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У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби додали, що за кермом був 40-річний житель Львівщини. Він пояснив, що знайшов вино на смітнику поблизу непрацюючого заводу в Італії.

На водія склали протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю).

Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, з їх конфіскацією. Вино вилучили до рішення суду, вартість елітного алкоголю оцінюють.