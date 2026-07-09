Вартість злитків золота оцінили у 1,5 млн злотих

Підкарпатське національне податкове управління виявило факт незаконного перевезення золотих злитків, які оцінили у 1,5 млн злотих (17,6 млн грн за курсом НБУ). Випадок трапився у пункті пропуску «Кросценко–Смільниця», що на кордоні із Львівщиною.

Як вказано у повідомленні за 9 липня, 46-річна українка їхала у Польщу за кермом легкового авто. Співробітники митної та податкової служби Підкарпатського митного та податкового управління у Перемишлі перевірили авто за допомогою сканера та виявили три незадекларовані золоті злитки.

Вартість злитків золота оцінили у 1,5 млн злотих, що за курсом НБУ становить 17,6 млн грн. Злитки вилучили для проведення розслідування митною та податковою службою. Окрім цього вилучили також 23,4 тис. євро для забезпечення можливої сплати штрафу, який загрожує українці.

Підкарпатське національне податкове управління нагадує, що при перетині кордону із країнами Євросоюзу люди мають повідомляти перевезення готівки, сума якої дорівнює або перевищує 10 тис. євро. Це положення поширюється не лише на перевезення готівки, а й на такі предмети, як чеки, векселі, грошові перекази та золоті злитки.

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