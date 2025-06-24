Під час огляду авто працівники митниці виявили в багажнику 110 тис. євро та 91 тис. доларів США

У понеділок, 23 червня, на кордоні з Польщею львівські митники вилучили незадекларовані 50 тис. євро та 91 тис. доларів, що за курсом НБУ становить майже 6,3 млн грн. Ще 60 тис. євро шестеро людей змогли вивезти за кордон.

Як повідомили у Львівській митниці, напередодні у пункт пропуску «Краківець-Корчова», що на кордоні з Польщею, прибув автомобіль у напрямку виїзду з України. Разом із водієм в авто було ще п’ятеро пасажирів. Для перетину кордону вони обрали «зелений коридор», заявивши, що не переміщують речей, які підлягають декларуванню.

Під час огляду авто працівники митниці виявили в багажнику 110 тис. євро та 91 тис. доларів США. За кордон без декларування одна людина може вивезти 10 тис. євро, тобто ця сума значно перевищує дозволену.

За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України. Через кордон митники пропустили 60 тис. євро на шістьох людей. Залишок у розмірі 50 тис. євро та 91 тис. доларів США тимчасово вилучено до розгляду справи в законному порядку. Загальна вартість вилучених грошей у гривневому еквіваленті станом за курсом НБУ становить майже 6,3 млн грн.