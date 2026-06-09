Водієві загрожує штраф в сумі 30% від вартості товару

У вівторок, 9 червня, на польсько-українському кордоні митники пункту пропуску «Краківець-Корчова» виявили контрабанду ліків для лікування цукрового діабету 2-го типу. Вартість незадекларованих медичних препаратів, обіг яких в Україні заборонений, склав понад 4,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці.

Як йдеться в повідомленні, контрабанду виявили в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter, що прямував в Україну з Польщі. Водій – 35-річний мешканець Івано-Франківської області – обрав для митного контролю «червоний коридор» та під час проходження контролю задекларував побутові товари й особисті речі. Проте під час митного огляду працівники митниці спільно з прикордонниками виявили 207 шприц-ручок «Мунджаро Квікпен» з розчином для ін’єкцій, вироблених у Нідерландах, вартістю понад 4,6 млн грн. Ін’єкційний препарат використовують для лікування цукрового діабету 2-го типу, проте його також використовують у косметичній галузі для схуднення. Обіг медичного препарату «Мунджаро Квікпен» в Україні заборонено.

Фото Львівської митниці

Серед вилученого – 70 тисяч швейних голок британського бренду John James на 560 тис. грн. Це професійний інструмент для ручного шиття шкіри, який виробляє компанія Entaco з 1840 року.

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На водія склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 та ч. 2 ст. 471 МКУ. Санкція передбачає накладення штрафу в розмірі 30% від вартості незадекларованих товарів або штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією таких товарів або без неї.