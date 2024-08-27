Частина речей була прихована серед секонд-хенду

На кордоні з Польщею у двох пунктах пропуску львівські митники виявили сумки та одяг відомих світових брендів, зокрема Hermès, Dior, Prada, Yves Saint Laurent, Chanel. Частина речей була прихована серед секонд-хенду. Вартість вилученого становить близько двох мільйонів гривень.

Як повідомили у Львівській митниці 27 серпня, у пункті пропуску у Краковці під час огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter працівники митниці спільно з прикордонниками виявили понад 200 одиниць сумок, взуття та наплічників торгових марок Prada, Chanel, Reebok, Puma, Adidas, Nike. Брендові речі знаходились серед особистих речей в багажному відділенні авто, без ознак приховування.

Для проходження митного контролю, 47-річний водій, який прямував в Україну з Німеччини, обрав смугу «зелений коридор», призначену для переміщення товарів, які не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними. платежами.

Раніше в пункт пропуску «Шегині-Медика» прибув схожий Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 26-річного жителя Тернополя. Для проходження митного контролю громадянин обрав смугу «червоний коридор» і вказав у декларації про переміщення 45 кг вживаних речей. Однак під час огляду авто працівники митниці виявили брендові речі: сумки Hermès, Yves Saint Laurent і одяг Christian Dior.

Товари, загальною вартістю близько двох мільйонів гривень, тимчасово вилучено. За цими фактами працівники митниці склали адмінпротоколи, відповідно до ч.2 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами) МКУ.