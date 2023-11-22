Водію загрожує штраф у розмірі повної вартості товарів та їх конфіскація

У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею львівські митники вилучили у водія Renault Master нове взуття та косметичні засоби на суму 350 тис. грн, які він намагався ввезти під виглядом гуманітарної допомоги.

Як розповіли у середу, 22 листопада, у Львівській митниці, 52-річний водій мікроавтобуса Renault Master, мешканець Херсона, заїжджав в Україну з Польщі через пункт пропуску «Краківець-Корчова». Під час проходження митного контролю водій вказав у декларації про переміщення гуманітарної допомоги на адресу одного з чернівецьких благодійних фондів – взуття та засобів гігієни, вагою 150 кг.

Незадекловані товари вилучили (фото митниці)

Для перевірки законності переміщення вантажу працівники митниці зв’язалися із згаданою благочинною організацією, однак там спростували інформацію про очікування такої гуманітарної допомоги. А під час огляду авто митникивиявили 75 пар нового жіночого взуття марки UGG та 120 флаконів дезінфікуючого гелю L'Oreal Paris.

За цим фактом склали адмінпротокол за переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та надання неправдивих відомостей щодо отримувача товару МКУ. Водію загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил – з конфіскацією цих товарів.