На усіх пунктах пропуску в чергах стоять десятки автобусів з пасажирами

У пунктах пропуску на виїзд з України до Польщі утворились великі черги з автомобілів, пасажирських автобусів та поїздів. Усіх, хто планує найближчим часом їхати за кордон, Держприкордонслужба просить врахувати цю ситуацію.

За повідомленням прикордонників, наближенням Різдвяних та Новорічних свят, а також у вихідні, на українсько-польському кордоні відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку. Впродовж останніх двох діб інтенсивність руху зросла ще на 10%.

Вранці п'ятниця, 23 грудня, на усіх пунктах пропуску спостерігаються черги, від 100 до 230 легкових автомобілів, у напрямку виїзду до Польщі. У пунктах пропуску «Краківець», «Шегині» та «Устилуг» у черзі на в’їзд в Україну очікують від 60 до 80 легковиків.

Окрім того, з початком канікул у навчальних закладах збільшились випадки виїзду за кордон організованих груп дітей. У зв’язку з цим відмічається суттєве накопичення пасажирських автобусів в бік Польщі, найбільше у «Шегинях», «Краківці» та «Раві-Руській».

Також наявні черги по кількасот вантажівок, в обох напрямках, у пунктах пропуску «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині» та «Ягодин». Через погодні умови, на вузьких відрізках дороги, де стоять ваговози, можливий ускладнений проїзд та рух транспорту зустрічними смугами.

Водночас прес-служба Укрзалізниці повідомляє про затримки низки рейсів через скупчення поїздів на кордоні.

Так, затримуються наступні рейси:

№715/716 Перемишль — Київ +7:13

№31/32 Перемишль — Запоріжжя +3:58

№705/706 Київ — Перемишль +2:37

№89/90 Перемишль — Київ +2:30

Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок. Також всі, хто планує поїздки за кордон, просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через відключення електроенергії.