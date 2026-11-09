Співробітники митної та податкової служби виявили незадекларовані 150 тис. доларів

На українсько-польському кордоні поляки викрили 21-річну українку, яка заховала під одягом 150 тис. доларів, у багажу іншої українки виявили незадекларовані 46 тис. євро. Валюту виявили працівники митної та податкової служби Підкарпатської національної податкової адміністрації (KAS).

Через пункт пропуску в Корчові намагалися провезти незадекларовані 46 тис. євро (2,3 млн грн за курсом НБУ). Співробітники митної та податкової служби провели детальний огляд легкового авто, що їхали до Польщі. У багажі пасажирки виявили незадекларовану валюту. Її оштрафували на 20 тис. злотих (230 тис. грн).

Інший випадок трапився у прикордонному пункті в Медиці. Співробітники митної та податкової служби виявили незадекларовані 150 тис. доларів (6,8 млн грн за курсом НБУ), які 21-річна пасажирка Mercedes перевозила під верхнім одягом. У жінки вилучили 48 тис. злотих (близько 553 тис. грн за курсом НБУ).

У цій справі правоохоронці порушили кримінальне та податкове провадження.

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Нагадаємо, під час перетину кордону обов’язково потрібно декларувати готівку, якщо її сума перевищує еквівалент в 10 тис. євро. Ця вимога поширюється також на чеки, векселі тощо.