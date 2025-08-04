Водій обрав смугу «зелений коридор», чим заявив про відсутність товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню чи оподаткуванню

У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», що на українсько-польському кордоні, викрили масштабну схему контрабанди на 30 млн грн. Техніку, рідини до електронних сигарет та парфуми заховали у коробках з кабаносами – польськими мисливськими сосисками.

Як повідомили прикордонники 4 серпня, у пункті пропуску «Угринів», що на Львівщині, зірвали спробу контрабанди товарів на 30 млн грн. Під час огляду автомобіля Renault, яким керував 61-річний мешканець Львівщини, виявили незадекларований вантаж, захований серед продуктів харчування. Львівська митниця уточнює, водій обрав смугу «зелений коридор», чим заявив про відсутність товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню чи оподаткуванню. Контрабанда була захована у коробках з кабаносами загальною вагою 1,2 тонни.

Серед вилученого –363 смартфони Apple, 38 смартфонів Samsung Galaxy, 19 500 одиниць рідин для електронних сигарет, 3 359 флаконів парфумів різних брендів, кавомашина, іонізатор повітря, дитячий конструктор. Згідно з попередньою оцінкою, загальна вартість затриманої партії становить понад 30 млн грн.

За фактом вчиненого правопорушення розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-3 (контрабанда товарів) та ч.1 ст.201-4 (контрабанда підакцизних товарів) ККУ.