56-річна жінка з інвалідністю намагалася вивезти за кордон 44-річного чоловіка

У пункті пропуску «Грушів», що на кордоні з Польщею, прикордонники викрили 56-річну жительку Черкащини, яка має інвалідність II групи. Вона намагалася вивезти за кордон 44-річного чоловіка, з яким уклала фіктивний шлюб.

Як розповіли у суботу, 26 жовтня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, 56-річна жителька Черкащини уклала шлюб із 44-річним земляком без намірів створення сім’ї, щоб той міг виїхати за кордон.

«Зі слів жінки "пара" нібито їхала в Данію в гості до її дочки від першого шлюбу. Чоловік так і не зміг відповісти, в яку країну він їде. У розмові він повідомив, що його "кохана" є приватним підприємцем, жінка ж повідомила, що вона держслужбовець. На низку логічних запитань у "пари" були різні відповіді», – розповіли в ДПСУ.

Шлюб «молодята» уклали місяць тому. Перетнути кордон їм не вдалося.

Прикордонники затримали жінку і чоловіка та повідомили про інцидент в поліцію. Жінці загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через держкордон (ст. 332 ККУ).