Валюту разом із автобусом вилучили

Буковинські прикордонники на кордоні з Румунією виявили у пасажирському автобусі пів мільйона доларів. Валюту намагалися провезти контрабандою у спеціальному сховку. Гроші вилучили, а на водія склали протокол. Про це повідомили на сторінці Чернівецького прикордонного загону у фейсбуці.

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До оперативників Чернівецького прикордонного загону та співробітників СБУ надійшло анонімне повідомлення про те, що в одному із пасажирських автобусів можуть перевозити незадекларовану готівку. Транспорт оглянули, коли водій, громадянин Туреччини, прибув на пункт пропуску «Порубне».

У конструкції автобуса виявили заглиблення, де були сховані пів мільйона доларів. Водій не зміг пояснити, звідки ці гроші. Валюту разом із автобусом вилучили. На водія склали протокол про порушення правил за ст. 483 Митного кодексу (переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від контролю). За це передбачено штраф від 50% до 100% суми з конфіскацією валюти та транспортного засобу з тайником.

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Окрім того, водію загрожує також і кримінальна відповідальність за ст. 201-3 КК України, оскільки сума прихованих грошей перевищує встановлений законом поріг – 8,32 млн грн. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.