На кордоні з Румунією у водійки мікроавтобуса вилучили безпілотники вартістю 4 млн грн
Жінка намагалася вивезти з України дев'ять БпЛА та деталі до них
У пункті пропуску «Дяківці-Раковець» у Чернівецькій області прикордонники виявили у водійки мікроавтобуса, що прямувала до Румунії, безпілотники та деталі до них загальною вартістю понад 4 млн грн. Про це у суботу, 14 червня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.
Мікроавтобусом Mercedes керувала 39-річна жінка. У правоохоронців виникли підозри щодо можливого переміщення заборонених або незадекларованих товарів.
«У ході огляду в багажному відділенні автомобіля було виявлено 9 безпілотників, а також комплектуючі до них, розфасовані у коробки в розібраному вигляді. Вантаж не був задекларований у встановленому порядку», – йдеться у повідомленні ДПСУ.
Попередньо, вартість виявлених дронів та комплектуючих становить понад 4 млн грн. Митники склали стосовно водійки адміністративний протокол та вилучили безпілотники.
Нагадаємо, 30 травня працівники митниці виявили на пункті пропуску «Краківець – Корчова» незадекларовані ліки вартістю 1 млн грн.