39-річна водійка намагалася вивезти з України безпілотники вартістю понад 4 млн грн

У пункті пропуску «Дяківці-Раковець» у Чернівецькій області прикордонники виявили у водійки мікроавтобуса, що прямувала до Румунії, безпілотники та деталі до них загальною вартістю понад 4 млн грн. Про це у суботу, 14 червня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Мікроавтобусом Mercedes керувала 39-річна жінка. У правоохоронців виникли підозри щодо можливого переміщення заборонених або незадекларованих товарів.

«У ході огляду в багажному відділенні автомобіля було виявлено 9 безпілотників, а також комплектуючі до них, розфасовані у коробки в розібраному вигляді. Вантаж не був задекларований у встановленому порядку», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Попередньо, вартість виявлених дронів та комплектуючих становить понад 4 млн грн. Митники склали стосовно водійки адміністративний протокол та вилучили безпілотники.

Нагадаємо, 30 травня працівники митниці виявили на пункті пропуску «Краківець – Корчова» незадекларовані ліки вартістю 1 млн грн.