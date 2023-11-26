Весь товар був запакований і з цінниками

Прикордонники Мукачівського загону викрили патрію золотих ювелірних прикрас, які контрабандою хотіли вивезти через українсько-угорський кордон. Чоловік з дружиною приховали на тілі понад 100 пакетиків із золотом, щоб їх не викрили під час проходження митного контролю.

Випадок трапився 26 листопада у пункті пропуску «Вилок» на Закарпатті. Подружжя українців, які прямували до Будапешта, приховали золоті прикраси, інкрустовані коштовним камінням.

«Українці прибули на кордон автомобілем марки Volkswagen. З огляду на знервовану поведінку подружжя та те, що транспортний засіб підпадав під відомчі профілі ризиків, прикордонники вирішили оглянути його поглиблено. Під час спільного прикордонно-митного огляду у кишенях та на тілі чоловіка та його дружини було виявлено близько 100 поліетиленових пакетів із ювелірними прикрасами із золота. Усі прикраси були з цінниками», – повідомили у Держприкордонслужбі.

Вироби із золота вилучили, їхню вагу та вартість ще підраховують. Як видно з оприлюднених фото, вартість однієї прикраси становить 142-840 тис. грн.