10 кілограм ртуті чоловік приховав серед особистих речей

На пункті пропуску на кордоні з Угорщиною на Закарпатті СБУ затримала словака, який збирався незаконно перевезти 10 кг ртуті виробництва Росії на територію Євросоюзу. Ртуть чоловік перевозив у поїзді «Мукачево-Кошице» серед особистих речей. Затриманий планував продати ртуть замовнику закордоном за 600 тис. доларів. СБУ перевіряє інформацію про можливе використання речовини для вчинення терактів.

Як у четвер, 9 грудня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, правоохоронці викрили «кур’єра» на пункті пропуску через держкордон у Закарпатській області. Ним виявився мешканець однієї з європейських країн.

У прес-службі СБУ Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що чоловіка із 10 кг ртуті затримали на залізничному пунктів пропуску у Чопі. Перевіряється інформація щодо можливого використання високотоксичної речовини для терактів. «В іноземця вилучено оптову партію металевої ртуті з маркуванням виробництва РФ. Нелегальний товар він перевозив у місткостях, які приховав серед особистих речей. За кордоном зловмисник планував реалізувати небезпечну продукцію «замовнику» за 600 тис. доларів», – повідомляє СБУ.

В Івано-Франківській обласній прокуратурі додали, що затриманий словак купив ртуть у п'ятьох скляних контейнерах на території Івано-Франківської області.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення іноземцю про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 201 ККУ (контрабанда, вчинена за змовою осіб). СБУ встановлює всі обставини справи, слідчі дії тривають.