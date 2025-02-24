Контрабанду виявили у пункті пропуску «Ужгород»

Прикордонники Чопського загону знайшли безакцизні сигарети у паливному баку автомобіля жительки Ужгорода. Контрабанду разом з Volkswagen 2003 року випуску вилучили.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 24 лютого, 63-річна водійка прямувала до Словаччини через пункт пропуску «Ужгород». Інформацію про можливу спробу незаконного переміщення сигарет в ЄС прикордонникам попередньо надали працівники оперативно-розшукового підрозділу Чопського загону.

«Автомобіль скерували на поглиблену перевірку. Під час огляду прикордонники спільно з митниками знайшли у паливному баку 400 пачок сигарет без марок акцизного податку України», – зазначили в ДПСУ.

Сигарети разом з Volkswagen 2003 року після оцінки експертами вилучать працівники митниці.