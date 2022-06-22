До криптофонду Aid For Ukraine надійдуть понад 100 тис. доларів, які отримали від продажу NFT-експонату. Нещодавно NFT CryptoPunk №5364 продали за 90ETH, що становить понад 100 тисяч доларів.

«З початку війни нам задонатили сотні NFT, серед яких був один особливо цінний — CryptoPunk №5364. І ось нещодавно цей NFT-експонат був проданий за 90ETH, що становить більш ніж $100 тисяч. Всі зібрані кошти від продажу надійдуть до криптофонду Aid For Ukraine», – повідомив 22 червня очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За словами Михайла Федорова, декілька місяців тому було запущено NFT-розділ на сайті криптофонду Aid For Ukraine, щоби зібрати гроші для українських військових. Наразі вже вдалося купити десятки машин, техніки, дронів та іншого обладнання, яке є важливим для захисту країни. Також Федоров зазначив, що на сайті ще є багато NFT, які можна купити.

Невзаємозамінний токен (NFT — абревіатура від англійської non-fungible token) – одиниця даних, що функціонує на базі блокчейну. Nокен є унікальним цифровим елементом та підтверджує право власності на різних цифрових об’єктах на тексти, зображення, аудіозаписи, цифрові вироби мистецтва, ігрові предмети або персонажі, доменні імена тощо. Останнім часом спостерігається справжній бум: артисти, митці, IT-спеціалісти, голови великих корпорацій і навіть політичні активісти використовують NFT та продають власні унікальні витвори. NFT зазвичай створюють шляхом завантаження на аукціон файлів, наприклад, цифрових ілюстрацій. Створюється запис із посиланням. Токени можна купувати за криптовалюту.