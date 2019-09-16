На Кубку Львова зі спортивного туризму грали у кануполо, долали спелеошафу і мотузковий маршрут

У Львові відбувся відкритий Кубок міста зі спортивного туризму. Змагання відбулися у вихідні у парку «Погулянка».

Випробування з гірського туризму давало змогу відчути себе птахом у польоті. На старті учасники мають стрибнути з висоти на надувну подушку.

Віце-президент Федерації кануполо України Олексій Ломака вирішив спробувати себе в ролі гірського туриста. Ділиться враженнями від стрибка: «Це момент у вільному падінні. Все завмирає. Подих затамовуєш».

Далі на атлетів чекає така спелеошафа, яка імітує печеру. Вона екзаменує спортсменів на гнучкість та спритність. Адже, кажуть, не настільки тут важлива антропометрія, як вміння володіти власним тілом. Олексій Ломака розповідає: «Я ніколи ще не був ні в печері, ні в такому апараті. Дуже цікаво, складно. Треба не забувати про всі свої кінцівки. Бо ти можеш щось там заламати. Начебто вже пройшов, але застрягла нога, доводиться повертатися».

Далі змагальна дорога втікає у парк, де учасники мають пройти мотузковий маршрут. Перешкод є кілька. Теоретично можна деякі із них пропускати. Але через це втрачаєш пункти. Учасниця Катерина Захарчук розповідає: «Коли ти, наприклад, долаєш «паралелі», то карабіни мають бути між руками, йти треба приставним кроком».

Водний туризм на відкритому Кубку Львова представлений кануполо. Ця гра доволі молода в Україні, але впевнено завойовує позиції. Поєднує в собі елементи поло, гандболу та веслувального слалому. Завдання команд – заволодіти м’ячем і відправити його у сітку. Бити по круглому можна і руками, і веслами.

Кануполіст Степан Дмитрів каже: «Цей спорт дуже згуртовує. Тут немає «дідівщини». Тут класно! В тебе необмежені можливості. Я тут знайшов більше друзів, ніж в університеті! Я тут знайшов більше друзів, ніж там, де я живу!»

Змагання обєєднали 9 команд. Окрім представників Львівщини, свої вміння демонстрували кияни та гості із Литви.

Організатор Тарас Білошицький переконаний: аби приваблювати молодь до спорту, треба робити його видовищним. Додає: «Види спорту повинні змінюватися. На жаль чи на щастя. Якісь, можливо, навіть будуть вмирати в прямому розумінні цього слова. Коли кожна спортивна подія є частково фестивальною, це збільшує кількість відвідувачів, глядачів, як мінімум. А за глядачем приходить і спортсмен».