Біля Куп'янська вдруге знищили північнокорейську РСЗВ Type-75

На Харківщині бійці полку безпілотних систем «Ахіллес» знищили реактивну систему залпового вогню Type-75, яку росіянам нещодавно передала Північна Корея. Відео успішної бойової роботи опублікували у п’ятницю, 18 липня, у телеграм-каналі полку «Ахіллес».

Росіяни намагалися сховати систему у лісі біля Куп’янська, однак її вистежили та знищили екіпажі 429-го полку «Ахіллес». Судячи з опублікованих кадрів, РСЗВ Type-75 знищили за допомогою дрона. Зауважимо, що це вже другий зафіксований випадок знищення Type-75.

РСЗВ Type-75 росіяни отримали від Північної Кореї у червні цього року. Це –північнокорейський аналог китайської 107-мм 12-ствольної реактивної системи Type-63.

«Північна Корея локалізувала цю причіпну реактивну установку та розпочала власне виробництво за ліцензією під назвою “Type-75”. Її встановлюють на різний транспорт – як на колісний, так і на гусеничний», – розповіли бійці полку «Ахіллес».

За даними мілітарного видання Defense Express, Type-75 може бути оснащена уламково-фугасними та касетними снарядами, що розриваються у повітрі. Наявність касетних снарядів робить РСЗВ більш смертоносною.

Нагадаємо, перше знищення Type-75 на фронті зафіксували 11 липня 2025 року, також на Куп’янському напрямку Харківської області. Тоді північнокорейську систему знищили бійці Першої президентської бригади Національної гвардії «Буревій».