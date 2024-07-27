За кермом був 57-річний львів’янин

У п’ятницю ввечері, 26 липня, на Львівщині трапилася ДТП. Внаслідок наїзду автомобіля 13-річна дівчина потрапила до лікарні. Про це повідомили у поліції Львівської області.

ДТП трапилася на автодорозі Куровичі-Рогатин у селі Коросно Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ford Sierra, 57-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохідку, 13-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.