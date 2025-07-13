У суботу, 12 липня, на Львівщині у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

«Близько 01:43 в селі Бутини (Великомостівська ТГ Шептицького району), неповнолітній мешканець Шептицького, керуючи мотоциклом “Мустанг”, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП 17-річний водій мотоцикла від отриманих травм помер на місці події.