26-річний уродженець Вінниччини намагався перетнути кордон з трьома свідоцтвами про народження дітей, які містять ознаки підробки

На кордоні з Польщею у Львівській області прикордонники виявили 26-річного жителя Вінниччини, який намагався виїхати за кордон з підробленими свідоцтвами про народження трійні. Чоловік вигадав історію про те, що хворі діти перебувають у Німеччині.

Як вказано у повідомленні прикордонників за 23 жовтня, у пункті пропуску «Шегині» 26-річний уродженець Вінниччини намагався перетнути кордон з трьома свідоцтвами про народження дітей, які містять ознаки підробки. Чоловік розповів, що у липні в Німеччині в нього народилась трійня. Через стан здоров'я діти нібито перебувають в інкубаторах у Німеччині. Спочатку чоловік розповів, що мама дітей перебуває за кордоном, разом з дітьми. Коли ж його запитали, як вийшло так, що жінка по базі даних перебуває в Україні, то ухилянт заявив, що через післяпологову депресію вона повернулась в Україну.

Після перевірки даних щодо перетину кордону, прикордонники з'ясували, що у першій половині липня жінка дійсно виїздила з України та за кілька днів знову повернулась. На решту логічних запитань прикордонників, чоловік відмовився відповідати.

Оскільки у кожному свідоцтві про народження дитини, виданого нібито в Німеччині, виявили ознаки підробки, зокрема печатки, які були нанесені струменевим друком, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак можливого кримінального правопорушення за ч.4 ст. 358 КК України (підроблення документів).