Daewoo Lanos виїхав на зустрічну

У вівторок, 14 липня, поблизу Радехова водій автомобіля Daewoo Lanos виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з трактором. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

У середу, 15 липня, у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомили, що 14 липня близько 08:40 на автодорозі Т-14-10 Радехів – Лопатин, поблизу Радехова 39-річний мешканець Шептицького, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з трактором CASE IH MX 335, за кермом якого перебував 24-річний житель села Смалява Луцького району Волинської області.

Унаслідок зіткнення 39-річний водій легкового автомобіля загинув на місці аварії. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної аварії.