Щонайменше чотири автомобілі чоловік продав за 3,6-5 тис. доларів кожен

Мешканця Львівщини Степана Драгуша визнали винним у незаконному ввезенні восьми автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. За даними справи, щонайменше чотири з цих машин він продав за готівку. Попри обвинувачення у шахрайстві з фінансовими ресурсами та контрабанді підакцизних товарів, чоловікові призначили мінімальний штраф – 340 тис. грн. Вилучені автомобілі конфіскували та передали військовим, а один повернули позичальнику. Про це повідомляє незалежний антикорупційний центр NGL.media у суботу, 28 листопада.

Як встановив суд, упродовж 2023-2024 років Степан Драгуш купував вживані автомобілі на іноземних онлайн-майданчиках і доставляв їх до польсько-українського кордону. Через пункти пропуску «Шегині» та «Краківець» машини перевозили водії, яких він залучав. Одну автівку чоловік доправив в Україну самостійно.

Під час перетину кордону перевізники подавали митникам декларації про ввезення гуманітарної допомоги. У 2023 році до них також додавали листи громадських організацій, у яких зазначалося, що автомобілі призначені для потреб Збройних сил України.

Для оформлення машин використовували документи трьох організацій: громадського формування «Миколаївська народна самооборона», Миколаївського об’єднання всеукраїнського товариства «Просвіта» та громадської організації «Хто як не ми?!».

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Миколаївський осередок «Просвіти» раніше фігурував у розслідуванні про зловживання системою «Шлях». Тоді журналісти встановили, що завдяки листам цієї організації за кордон виїхали та не повернулися близько сотні військовозобов’язаних чоловіків.

У жовтні та листопаді 2023 року Драгуш ввіз за такою схемою чотири автомобілі: Kia Sorento, Nissan Navara, Volvo XC90 та Lexus RX400h. Ці епізоди кваліфікували як шахрайство з фінансовими ресурсами. Завдяки неправдивим документам машини перетнули кордон без сплати ввізного мита, акцизного податку та ПДВ.

У лютому-травні 2024 року чоловік ввіз ще чотири автомобілі: Hyundai Tucson, Kia Sorento, Hyundai Terracan та BMW X5. Ці випадки слідство кваліфікувало вже як контрабанду підакцизних товарів. Відповідальність за таке правопорушення запровадили з 1 січня 2024 року.

За матеріалами справи, нелегально ввезені автомобілі Драгуш продавав за готівку. Ціна становила від 3,6 тис. до 5 тис. доларів за машину. Оголошення про продаж він розміщував у тематичних групах у месенджерах, а також шукав покупців через знайомих.

У березні 2025 року Степан Драгуш уклав із Львівською обласною прокуратурою угоду про визнання винуватості. Однак суд затвердив її лише через півтора року. Чоловіка визнали винним за шахрайство з фінансовими ресурсами, а також за контрабанду підакцизних товарів. Йому призначили штраф у розмірі 340 тис. грн – мінімальне покарання, передбачене за відповідними статтями.

Автомобілі, вилучені під час кримінального провадження, конфіскували та передали на потреби ЗСУ. Винятком став Volvo XC90. Його повернули військовослужбовцю, який отримав машину за договором позички.

До суду доходить менш як 10% справ щодо зловживань із гуманітарною допомогою. Водночас майже всі обвинувачені уникають ув’язнення завдяки угодам зі слідством.