Дружина померлого у зоні бойових дій солдата не отримала 15 млн грн виплати від Міноборони та виграла справу у Львівському окружному адмінсуді, зобов’язавши виплатити гроші.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, чоловік позивачки був мобілізованим на військову службу із березня 2022 року та мав звання солдата. У серпні 2023 року їй повідомили, що під час бойового чергування у Куп’янському районі Харківщини стан здоров’я чоловіка погіршився і він помер. Причиною смерті є «гостре порушення кровообігу, коронарокардіоскрелоз, атеросклеротична хвороба серця».

Дружина солдата зверталась до Міноборони, щоб отримати 15 млн грн одноразової допомоги, оскільки причина смерті її чоловіка, пов’язана із захистом Батьківщини. Комісія Міноборони відмовила позивачці у виплаті 15 млн грн, адже солдат помер через захворювання, а не поранення. Натомість для позивачки призначили допомогу у розмірі 671 тис. грн. Вона із цим рішенням не погодилась і звернулась до суду.

Справу розглядала суддя Роксолана Качур, яка дослідила усі докази, аргументи та позиції сторін. Вона встановила, що солдат помер під час виконання заходів необхідних для забезпечення оборони України, під час дії воєнного стану, його причина смерті пов’язана із захистом Батьківщини.

Суддя задовольнила позов дружини померлого солдата. Вона визнала протиправним та скасувала наказ про призначення позивачці 671 тис. грн допомоги, натомість зобов’язала Міноборони призначити та виплатити їй 15 млн грн одноразової допомоги, як члену сім’ї померлого солдата. Рішення ще можна оскаржити.