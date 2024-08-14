44-річний Роман Фурда є головою Красненської селищної ради

Буський районний суд Львівщини визнав голову Красненської селищної ради Романа Фурду винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. За виписані самому собі премії на суму близько 260 тис. грн Романа Фурду оштрафували на 3400 грн.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, голова Красненської селищної ради Роман Фурда протягом 2022-2024 року призначав собі премії, не повідомляючи про наявність у нього конфлікту інтересів. Згідно з матеріалами справи, премії становили від 5 тис. грн до 12,7 тис. грн, їх загальна сума становить близько 260 тис. грн. Роман Фурда призначав собі щомісячні премії, а також з нагоди новорічно-різдвяних свят та Великодня.

Щодо голови селищної ради склали низку протоколів про адмінправпорушення. На засідання суду Роман Фурда не прийшов, але подав заяву, у якій заперечив свою провину та просив закрити справу.

Справу розглянула суддя Ганна Шендрікова, яка дослідила усі матеріали та позиції обвинуваченого, визнавши його винним у адмінправопорушеннях. Суддя призначила Роману Фурді 3400 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

На сайті Красненської селищної ради вказано, що 44-річний Роман Фурда є уродженцем смт. Красне та членом партії «Самопоміч». До роботи селищним головою Фурда працював заступником голови Буської райради.