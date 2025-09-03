Жовківський районний суд Львівської області 29 серпня 2025 року визнав винним громадянина Грузії Хвіча Пачкорія, який попри депортацію та офіційну заборону вʼїзду знову прибув до України. Чоловіку присудили три роки умовного терміну.

За матеріалами справи, у 2023 році Хвіча Пачкорія порушив правила перебування іноземців в Україні. У вироку не вказується, де мешкає його сім’я, однак відомо, що з 2017 року він мешкав у Дніпрі. У березні 2023 році Державна міграційна служба оштрафувала Пачкорія Хвіча за проживання без документів та зобов’язала покинути Україну до 6 вересня. Однак громадянин Грузії припис не виконав і 26 вересня 2023 року Центральний відділ ГУ ДМС України у Дніпропетровській області видав рішення про примусове видворення за межі України Пачкорія Хвіча із забороною в’їзду на 5 років. 4 жовтня порушник покинув Україну через пункт пропуску «Могилів-Подільський».

Повернувшись у Грузію Хвіча Пачкорія зробив новий паспорт на інше ім’я і 18 грудня 2024 року вʼїхав до України через пункт пропуску «Рава-Руська».

У суді обвинувачений визнав провину та пояснив, що зважився на такий крок через те, що в Україні живе його сім’я, і він хотів бути поруч із ними.

Суд кваліфікував його дії за ч.1 ст. 332-2 КК України та призначив покарання – 3 роки позбавлення волі. Водночас чоловіка звільнили від відбування покарання, встановивши трирічний іспитовий строк. Вирок може бути оскаржений.