Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав майора Максима Г. винним у зловживанні службовим становищем. Військовий наразив на небезпеку свого підлеглого, який під час виконання вказівки впав, отримавши перелом ноги. Після цього Максим Г. не довів про цей випадок своєму керівництву та приховував відсутність солдата на службі. Суд призначив військовому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, уродженець Сумської області, майор Максим Г., перебуваючи на посаді командира технічної батареї однієї з військових частин, у вересні 2023 року зловживав своїм службовим становищем.

Командування військової частини залучило автовишку для вирубки деревини на території одного з аеродромів у Львівській області. За вказівкою Максима Г. до проведення робіт залучили солдата, якому не провели інструктаж щодо заходів безпеки. Під час вирубки дерев підлеглий Максима Г. впав, отримавши перелом ноги. У матеріалах справи вказано, що солдат виконував висотні роботи – відпилював бензопилою стовбур дерева, який під час падіння зачепив люльку автовишки, де стояв військовий. Солдат не втримав рівноваги та впав на платформу, травмувавши ногу.

Майор Максим Г. не доповів про цей випадок своєму командуванню та приховував відсутність солдата на військовій службі після травмування. Максим Г. підписував рапорти про участь підлеглого у бойових чергуваннях, хоча він не перебував у військовій частині.

Щодо Максима Г. порушували кримінальну справ через перевищення влади чи службових повноважень, але провадження закрили, склавши на військового протокол про адмінправопорушення за аналогічне порушення (ч.2 ст. 172-14 КУпАП). У суді майор визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Вікторія Бучківська, яка дослідила матеріали справи та визнала Максима Г. винним у адмінправопорушенні, призначивши йому 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що українські суди призначають по три роки тюрми чоловікам, які ігнорують повістки та не приходять до ТЦК. Нещодавно на Львівщині військового також судили за відсутність у військовому містечку всього кілька годин.