Військового затримали на гарячому після одержання грошей

Поліцейські спільно з контррозвідкою СБУ затримали на Львівщині 40-річного слухача курсів військової частини, молодшого сержанта, який за 6,5 тис. доларів обіцяв іншому військовослужбовцю вирішити питання щодо тилової посади після СЗЧ.

Як повідомили у п’ятницю, 2 жовтня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, молодший сержант, використовуючи свої зв’язки, вирішив незаконно заробити на іншому військовослужбовцю.

«Він вимагав 6,5 тисяч доларів США від іншого слухача за вплив на посадових осіб військової частини та вищого командування, аби ті прийняли рішення про його призначення на посаду забезпечення Збройних сил України. За ці кошти військовий обіцяв посприяти у видачі відповідного відношення та призначенні на посаду, попри раніше вчинене чоловіком СЗЧ», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

29 вересня під час зустрічі молодший сержант повторно запевнив клієнта, що зможе вирішити питання, після чого отримав обумовлені гроші. Одразу після одержання грошей його затримали.

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Затриманому повідомили про підозру в зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.