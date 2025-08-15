Із траси Рава-Руська – Яворів до хутора веде єдина ґрунтова дорога

Працівники Львівської залізниці перекопали єдину дорогу до хутора неподалік Яворова. Залізничний переїзд багато років функціонував незаконно, тож таким чином залізничники вирішили убезпечити цю ділянку. Міський голова Яворівської громади, до якої кілька років тому ввійшов хутір, пообіцяв розробити новий генеральний план села, який би узаконив переїзд. Наразі для мешканців хутора облаштували тимчасовий переїзд.

Йдеться про невеликий хутір на 9 хат поблизу села Залужжя, заснований у 50-х роках. Зараз там проживає 35 мешканців, які офіційно зареєстровані в селі Залужжя на вул. Княгині Ольги. З траси Р40 Рава-Руська – Яворів до хутора веде єдина ґрунтова дорога, яку перетинає залізнична колія та нерегульований переїзд.

Як розповіла ZAXID.NET мешканка хутора Іванна Пелиньо, на початку серпня працівники Львівської залізниці в межах переїзду почали ремонтні роботи – прокладали нові колії та засипали щебенем.

«Дорога була перекрита і доїзду додому не було. Нас про це не попереджали, тому ми неодноразово викликали поліцію і старосту села. Самі працівники розповідали, що оскільки це нерегульований переїзд, то його взагалі в проєкті цієї ділянки немає. Тобто, про наше існування ніхто не знав. Уже сьогодні дорогою додому я побачила, що на цій дорозі копають рів. Працівник сказав, що це наказ начальника виробничої дільниці заради нашої безпеки. Але річ у тім, що іншого доїзду до нашого дому немає. Докопати ми не дали, викликали сусідів і призупинили роботи», – розповіла Іванна Пелиньо.

13 серпня мешканці села викликали поліцію, яка склала два акти про перешкоджання потраплянню додому, а залізничники тимчасово призупинили роботи.

У Львівській залізниці ZAXID.NET повідомили, що підрозділ служби колії виконує плановий капітальний ремонт залізничної колії на дільниці Шкло – Яворів.

«Комплексом ремонту зокрема передбачені земляні роботи на 35 км вказаної дільниці, де було влаштовано несанкціонований переїзд через залізничну колію. Запланований обсяг робіт на 35 км дільниці Шкло – Яворів буде завершено найближчим часом», – повідомили у Львівській залізниці.

Яворівський міський голова Ігор Грабовський підтвердив ZAXID.NET, що переїзд був справді незаконним, адже його не передбачав чинний генплан села Залужжя. Крім цього, за залізничними стандартами у цьому місці проїзду не може бути, оскільки за 1,6 км вже є законний переїзд, а дозволена відстань між переїздами має становити 5 км. Однак через цей переїзд до хутора потрапити не можливо.

«Чинний генплан села Залужжя не передбачав переїзду. Сільська рада, яка приєдналася до Яворівської громади, цього не зробила. Про проблему дізналися у травні цього року, коли почалися ремонти на колії. Тоді пішов бунт від мешканців, бо вони не могли дістатися додому. Зараз ми доробляємо новий генплан села, в якому ми передбачаємо цей переїзд, але процедура його затвердження тривала», – розповів ZAXID.NET Ігор Грабовський.

Він зазначив, що до цього сільрада не могла оперативно оновити генеральний план села, оскільки діяли обмеження через запровадження Комплексного плану просторового розвитку громади. Зараз же уряд відклав його 2028 року.

«На початку цього тижня залізничники проводили роботи. Виник конфлікт між мешканцями та залізничниками. Залізниця повиривала кювети – проїзду нема. Зараз ми своїми силами облаштували тимчасовий проїзд. Я маю домовленість про зустрічі із залізницею, щоб розв'язати те питання. Ми вживаємо всіх заходів, щоб зробити той переїзд у межах чинного законодавства», – запевнив міський голова Яворова.

Додамо, що мешканці села Залужжя зібрали підписи, аби узаконити єдиний доїзд до хутора. Міська рада Яворова скерувала листа в «Укрзалізницю».