ДТП сталася поблизу села Боянець Великомостівської громади Шептицького району

У ніч на 6 червня, близько 00:01, на автодорозі «Ковель – Жовква», поблизу села Боянець Великомостівської громади Шептицького району, сталася ДТП за участю двох мотоциклів. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 15-річний мешканець села Деревня Львівського району, керуючи мотоциклом Lifan, вчинив попутне зіткнення з мотоциклом Spark, за кермом якого перебував його одноліток.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій мотоцикла Lifan, його 18-річний пасажир, житель Львівського району, та 14-річний пасажир мотоцикла Spark. Їх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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