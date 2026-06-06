У пʼятницю, 5 червня, у селі Дрогомишль Яворівського району сталася ДТП за участю автомобіля Lexus та електросамоката Kukurin. Внаслідок зіткнення травмувався 13-річний хлопець. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Як йдеться в повідомленні, аварія сталася близько 17:54. За кермом автомобіля Lexus перебував 31-річний мешканець Київської області. Електросамокатом керував 13-річний мешканець Львова.

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Унаслідок ДТП неповнолітній хлопець отримав травми, його госпіталізували до лікарні св. Миколая у Львові.

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Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.